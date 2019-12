Lebengefährlicher Leichtsinn : Fußgänger läuft nachts auf der Autobahn herum

St. Ingbert Ein Fußgänger hat am frühen Sonntagmorgen auf der Autobahn 6 zwischen Rohrbach und St. Ingbert-Mitte sein eigenes und das Leben anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet. Gegen 1.05 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, wonach ein Mann auf den Fahrbahnen in beiden Fahrtrichtungen unterwegs gewesen sei.

Dabei soll die Person mehrmals über und auf der Autobahn gelaufen sein. Mindestens zwei Fahrzeuge mussten bei strömendem Regen ausweichen, um einen schweren Verkehrsunfall zu vermeiden. Letztendlich soll der Mann in ein Fahrzeug eingestiegen und in Richtung Saarbrücken gefahren sein. Die Polizei St. Ingbert ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.