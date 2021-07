Unfall in St. Ingbert : Fußgänger wurde bei einem Unfall schwer verletzt

Foto: dpa/Stefan Puchner

St Ingbert Am Am Dienstagvormittag (13. Juli) gegen 11.13 Uhr ist ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in der Poststraße schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, war der Mann vermutlich aus gesundheitlichen Gründen auf die Fahrbahn gefallen und wurde dort von einem vorbeifahrenden Auto erfasst.

Der Fußgänger wurde in ein Krankenhaus gebracht. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können.