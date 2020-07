Polizei St. Ingbert sucht Zeugen : Fundunterschlagung am Rendezvous-Platz

Die St. Ingberter Polizei sucht einen unehrlichen Finder. Am vergangenen Montag (6. Juli) hatte ein Mann am Rendezvous-Platz in St. Ingbert-Mitte gegen 16 Uhr eine Klarsichthülle samt mehrerer Dokumente auf eine Ablage des dortigen Kiosk gelegt und vergessen.

Eine bislang unbekannte Person nahm die Gegenstände im weiteren Verlauf an sich und händigte sie weder der Polizei noch dem Fundbüro aus. Gegen diese Person wird nun aufgrund des Verdachtes der Fundunterschlagung ermittelt.