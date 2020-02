Alberts-Weisgerber-Stiftung St. Ingbert : Stiftung kauft fünf Weisgerber-Bilder

St. Ingbert Die Werke wurden am Samstagvormittag im St. Ingberter Kulturhaus der Öffentlichkeit vorgestellt.

„Es ist ein Lichtblick an diesem verregneten Tag“, meinte St. Ingberts Oberbürgermeister Ulli Meyer am Samstagvormittag zur Eröffnung eines für Kunstinteressierte in der Mittelstadt sehr erfreulichen Termines. Der stürmische wirbelte Wind gerade einiges an Herbstlaub durch den Garten des St. Ingberter Kulturhauses. Während es draußen trübte, hellte also innen die Stimmung deutlich auf. Denn als Vorsitzender der Albert-Weisgerber-Stiftung freute sich der Oberbürgermeister darüber, fünf neue Werke des Namensgebers in den Bestand aufnehmen zu können. Das sei vor allem dem Verhandlungsgeschick von Kuratorin Andrea Fischer zu verdanken, wie er hervorhob. Und die zeigte sich als Expertin, die dem auf der Leinwand Gezeigten mit viel Detailwissen Leben einhauchte. „Anfangs konnte man diesen Umfang noch nicht ahnen“, sagte sie stolz darüber, dass man gleich fünf neue Werke habe. Vor allem mit dem einzigen Selbstbildnis des Künstlers, das sich noch in Privatbesitz befand, habe man nun einen wahren Schatz. Eine Besonderheit an dem Porträt von 1905 sei es, dass es Albert Weisgerber in Uniform zeigt, obwohl er den Militärdienst bereits 1902 beendete. Noch zu seinen Lebzeiten habe es sein Mäzen und Freund Ludwig Prager erworben. Seitdem habe es sich als gut gehüteter Schatz im Familienbesitz befunden.