Feuerwehr St. Ingbert Patientenrettung, Astbruch und zwei Rauchmelder

Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr St. Ingbert zu einem umgestürzten Baum in die Elversberger Straße alarmiert. Vor Ort eingetroffen, informierte der Melder die Einsatzkräfte, dass er den abgebrochenen Ast bereits eigenständig entfernt hatte. Nach Absperrmaßnahmen konnte der Einsatz beendet werden. Am Abend alarmierte die Leitstelle zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der Sophie-Krämer-Straße. Durch die 25 Einsatzkräfte, die mit fünf Fahrzeugen angerückt waren, konnte zum Glück schnell ein Fehlalarm festgestellt werden. Ein Rauchwarnmelder alarmierte auch am Montagnachmittag die Feuerwehr St. Ingbert. In einem Wohnhaus in der Josefstalerstraße war Essen auf dem Herd angebrannt. Die Gefahr wurde durch die ersteintreffenden Helfer schnell beseitigt, das Essen wurde ins Freie verbracht und die Wohnung natürlich belüftet.