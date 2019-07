Feuerwehr im Einsatz : Fünf Einsätze für die Feuerwehr in der Sommerhitze

Zwei St. Ingberter Feuerwehrleute beim Löschen der brennenden Gitterboxen in der Kohölenstraße. Foto: Markus Zintel

St. Ingbert Am Mittwoch wurde die Feuerwehr St. Ingbert-Mitte bei insgesamt fünf Einsätzen in großer Hitze gefordert. Drei davon mussten in unmittelbarer Folge abgearbeitet werden, das bedeutet, dass ein oder mehrere Einsatzfahrzeuge, ohne Rückkehr zur Feuerwache, von der Leitstelle sofort zu einem weiteren Einsatz disponiert werden.

Der erste Einsatz führte die Einsatzkräfte zur eigenen Feuerwache, hier wurde ein automatischer Alarm der Brandmeldeanlage gemeldet. Dieser stellte sich glücklicherweise als Fehlalarm heraus, so dass die Einsatzkräfte nach einer ausführlichen Erkundung wieder in die Freizeit entlassen werden konnten.

Zwei Stunden später löste Die Brandmeldeanlage eines Unternehmens in der Ensheimer Straße inmitten der Nachmittagshitze aus. Die Besatzung des zuerst eintreffenden Fahrzeugs stellte allerdings keinen Brand fest. Auch hier wurde die Anlage zurückgestellt und an den Betreiber übergeben.

Noch vor Ort erhielt die Mannschaft des Löschfahrzeugs einen neuen Einsatzauftrag von der Leitstelle. Auf dem „Obi Parkplatz“ würde ein Motorroller unkontrolliert Kraftstoff verlieren. Nach der kurzen Anfahrt konnte die Meldung vor Ort bestätigt werden und die ausgelaufenen Betriebsstoffe mittels Bindemittel gebunden werden. Weiter wurde der Brandschutz sichergestellt und die Marktleitung durch die Polizei informiert. Kaum war die Leitstelle über den Abschluss dieses Einsatzes in Kenntnis gesetzt, so informierte diese wiederum das Löschfahrzeug über einen erneuten Einlauf der kurz zuvor erst kontrollierten Brandmeldeanlage in der Ensheimer Straße. Das Löschfahrzeug fuhr zum zweiten Mal diese Einsatzstelle an. Ebenso rückte die Drehleiter von der Feuerwache zur gemeldeten Örtlichkeit aus. Vor Ort stellte sich die Meldung erneut als Fehlalarm heraus. Ein Mitarbeiter der Firma deaktivierte daraufhin den offenbar fehlerbehafteten Teil der Brandmeldeanlage. Gute zwei Stunden, drei Einsätze sowie einige Liter Schweiß später konnten sich die Einsatzkräfte wieder einsatzklar auf der Feuerwache zurückmelden.