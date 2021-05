VHS St. Ingbert : Führung über den Alten Friedhof in St. Ingbert

St Ingbert Am kommenden Samstag, 29. Mai, lädt Susanne Nimmesgern von 15 bis 17 Uhr zu dem Rundgang über den Alten Friedhof in St. Ingbert ein. Treffpunkt ist an der Kapelle. Die Teilnahme ist kostenlos. Veranstalter ist die VHS St. Ingbert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Alte Friedhof in St. Ingbert wurde 1820 angelegt und besitzt neben der Kapelle aus dem 18. Jahrhundert eine Reihe bemerkenswerter Grabdenkmäler. Ihm angeschlossen ist der Jüdische Friedhof, der 1888 von der anwachsenden israelitischen Gemeinde angelegt wurde. Bei einem geführten Rundgang werden Geschichten und Anekdoten über bekannte St. Ingberter Bürger und ihr Leben in den letzten zwei Jahrhunderten lebendig.