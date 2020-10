Kooperation mit Biosphärenzweckverband : Führung zur Industriekultur in der Alten Schmelz

Führung zur Industriekultur in der Alten Schmelz

Zeugnis der Industriegeschichte: die Alte Schmelz in St. Ingbert. Foto: Susanne Nimmesgern

St. Ingbert Die Initiative Alte Schmelz St. Ingbert lädt für Samstag, 31. Oktober, in Kooperation mit dem Biosphärenzweckverband Bliesgau um 15 Uhr zu einem spannenden Rundgang über das Gelände der „Alten Schmelz“ ein: Das Werk kann auf eine mehr als 280 Jahre währende Geschichte zurückblicken und ist heute als Teil von Saarstahl noch ein wichtiger Produktionsstandort.

Mit dem Eisenwerk begann in St. Ingbert die Entwicklung vom Waldbauerndorf zur Industriestadt. Es ist Teil des von der Unesco zertifizierten Biosphärenreservates Bliesgau, das sich zur Aufgabe gemacht hat, die Beziehungen zwischen Stadt und Land zu erkunden. Kernstück des unter Denkmalschutz stehenden Ensembles ist die Werkssiedlung, die man zu den ältesten ihrer Art in Deutschland zählen kann. Sie vermittelt eine anschauliche Vorstellung vom Leben der Arbeiter, Angestellten und Direktoren des Eisenwerks vom frühen 19. bis zum 20. Jahrhundert. Aber auch die ehemaligen Fabrikhallen sagen einiges aus über den technischen Fortschritt der Eisenverarbeitung von den Anfängen bis zum Industriezeitalter. Die Historikerin und Natur- und Landschaftsführerin Susanne Nimmesgern leitet die Führung.

Anmeldung unter Tel. (06894) 3 46 89 oder (0152) 05 66 97 21 oder per Mail an info@alte-schmelz.de. Es fällt ein Unkostenbeitrag von 4,50 Euro an.