Zweitägiger Kurs : Freie Plätze bei Motorsäge-Kurs

Beim Kurs zum Motorsägen-Führerschein bei der VHS St. Ingbert gibt es noch freie Plätze. Foto: Frank Ehrmantraut Foto: Frank Ehrmantraut

St. Ingbert Bei einen zweitägigen Kurs der VHS, in dem Teilnehmer einen Führerschein für Motorsägen machen können, sind noch Plätze frei. Am Freitag, 18. September, von 14 bis 20 Uhr wird der theoretische Teil im VHS-Zentrum in der Kohlenstraße vermittelt, am Samstag, 19. September, geht es zwischen 9 und 17 Uhr mit eigener Motorsäge in den Wald.