Fahrtauglichkeit Ein Check fürs gute Gefühl hinterm Lenkrad

Er wollte es einfach wissen: Was sagt ein Profi zu seinen Fähigkeiten am Lenkrad? Ist er noch fit genug, mit dem eigenen Auto durch die Straßen zu fahren, macht er womöglich gravierende Fahrfehler? Über den ADAC hat Detlef Heumann Kontakt zu einer Fahrlehrerin aufgenommen. Die kam aus Oberthal nach St. Ingbert und fuhr mit ihm eine dreiviertel Stunde lang. Aus der Mittelstadt heraus nach Neunkirchen und wieder zurück. Was hat die Fahrlehrerin gesagt? „Sie war begeistert“, erzählt der St. Ingberter Rentner. Was er ihr erst nach dem Test sagte: Viele Jahre war er als Berufskraftfahrer unterwegs. Er habe sie nicht beeinflussen wollen, erklärt Heumann dazu. Ganz neutral sollte sie seine Fähigkeiten im Straßenverkehr beobachten.