Konzert in St. Ingbert Frühlingskonzert in der Christuskirche

Seit Januar 2024 haben die Evangelische Kantorei St. Ingbert und der Förderverein für Kirchenmusik an der Martin-Luther-Kirche und an der Christuskirche St. Ingbert mit Alina Berger eine neue künstlerische Leiterin. Alina Berger studierte an der Hochschule für Musik Saar Schulmusik, Gesang, Dirigieren mit Schwerpunkt Chorleitung sowie Germanistik an der Universität des Saarlandes. Oratorische Projekte mit dem Bachchor Saarbrücken in leitender Funktion führten sie bereits nach Alassio und Bozen, mit dem Kammerchor Saarbrücken war sie bereits auf mehreren Konzertreisen in den USA, Japan oder Taiwan und sang auf international renommierten Festivals (unter anderem Tokio, Missoula). Zudem ist sie als Sopransolistin im Saarland und in der Pfalz gefragt. Wichtige Impulse erhielt sie unter anderem von Professor Georg Grün, Christian von Blohn, Professor Toshiyuki Kamioka, Professor Martin Berger (Düsseldorf/Stellenbosch), Professor Stan Engebretson (Washington D.C.) oder Professor Philippe Le Fèvre (Paris). Ein Schwerpunkt ihrer Chorarbeit liegt auf der Stimmbildung. Durch ihre breitgefächerte Ausbildung fühlt sie sich in allen musikalischen Epochen zuhause, hat aber ein besonderes Faible für Alte Musik. Alina Berger arbeitet als Musiklehrerin am Ludwigsgymnasium Saarbrücken und beendet ihr Masterstudium Dirigieren bei Professor Georg Grün im Sommer 2024.