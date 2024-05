Konzert in der Stadthalle St. Ingbert Tierisch gute Laune herrscht beim Frühlingskonzert

Just in dem Moment, wo man als Zuhörer die beschworenen Bilder vor seinem geistigen Auge zu sehen begann und sich ins Markttreiben gestürzt hatte, endete das Stück mit einem präzise gesetzten Akkord und man fand sich, noch mit den Füßen wippend, in der Stadthalle wieder. Bereits zu diesem Zeitpunkt des Auftritts geizte das Publikum nicht mit Wow- und Bravo-Rufen, bevor es beim Schwalben-Duett aus „Die Csardasfürstin“ von Emmerich Kalman dem musikalischen Nestbau beiwohnte. Mit einem Stück vom „Vater der Berliner Operette“ Paul Lincke lernten die Konzertbesucher das kleinste Tier des Städtischen Orchester-Zoos kennen. „Glühwürmchen-Idyll“ stammt aus der Operette Lysistrata, in der es darum geht, dass die Frauen ihre Männer, die Sparta belagern, mit Liebesentzug bestrafen, um sie von ihrem Tun abzuhalten und einen anderen als den freudlosen Alltag zu leben.