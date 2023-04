Frühlingsfest in St. Ingbert 2023 Frühlingsfest sorgt für Jubel und Trubel auf dem Marktplatz

Samstagnachmittag gegen 17 Uhr auf dem St. Ingberter Marktplatz. Auf dem Frühlingsfest herrscht Betrieb. Petrus meint es nicht ganz so gut mit der zweiten Auflage der Traditionsveranstaltung nach der Pandemie und steuert Wolken und ab und an leichten Regen bei. Immerhin ist es, im Vergleich zu den Vortagen mit Temperaturen um die 18 Grad warm, was dem Namen der Kirmesveranstaltung gerecht wird. „Kind, zieh‘ dir jetzt deine Jacke an“, hat gerade eine Mutter ihrer zehnjährigen Tochter zugerufen. Das Mädchen ist nicht gerade begeistert über den Ratschlag. Es folgt dem eindringlichen Hinweis aber, da sie ein Ziel hat: Pilarski´s Kettenflieger. Das Fahrgeschäft macht seine Namen alle Ehre und angesichts des Windes schadet auch die Jacke nicht.