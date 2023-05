Stadtentwicklung in St. Ingbert Neues in der Fußgängerzone: Früchte Schaum baut Geschäft aus

Während über Innenstädte Wehklagen herrscht, dass mehr und mehr Filialisten das Geschäftsleben bestimmen, dass Leerstände ein immer größeres Problem werden, macht sich in der St. Ingberter Fußgängerzone ein kleiner Laden auf den Weg. „Früchte Schaum“ wächst, und sein Geschäftserfolg schießt regelrecht durch die Decke, so sieht es auch Inhaberin Nadine Tingler. Sie vergrößert gerade ihre Geschäftsräume, am Ende wird der Laden über die doppelte Fläche verfügen. Aber bis dahin ist es ein weiter Weg.