Wanderverein Oberwürzbach : Mit „Frohsinn“ ins „Schnapsheisje“

Der Wanderverein „Frohsinn“ Oberwürzbach lädt am Mittwoch, 21. Oktober, zu einer Tour von Seelbach nach Biesingen ins „Schnapsheisje“ ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Oberwürzbachhalle zur Bildung von Fahrgemeinschaften an den Friedhof in Seelbach.

