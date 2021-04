Zurück in die 60er Jahre : Zurück zum Look der 60er Jahre

St Ingbert Wie SZ-Redakterin Michèle Hartmann mit UschiJungs Hilfe zur Hochsteckfrisur kam.

In Erinnerung an die eigene Mutter, die in den 60er Jahren zu ganz besonderen gesellschaftlichen Anlässen in ihren Friseursalon eilte und sich nach allen Regeln der Kunst aufbrezeln ließ, reifte diese Bitte: „Uschi Jung, bitte machen Sie mir eine Hochsteckfrisur.“ Ohne zu zögern sagte sie: Ja.

Doch eine kunstvolle Frisur ist nicht alles. Es folgt am Ende das perfekte Schminken des Gesichts. Und dann der Blick in den Spiegel: Donnerwetter, so habe ich noch nie im Leben ausgeschaut. Gedankenlos blöd wie ich bin, zog ich nach Vollendung den Kapuzenpulli wieder an, stülpte ihn sehr ungeschickt über das Kunstwerk drüber. Frau Jung war wenig amused, sprang dann aber zwecks Wiederherstellung der Frisur in ihrer ursprünglicher Form herbei. Zwei Stunden hat Uschi Jung gearbeitet. Das Ergebnis: fünf Sterne.