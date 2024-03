Liberale besuchen historische Gräber FDP St. Ingbert will mehr Erinnerungskultur

Jürgen Bost, Spitzenkandidat für St. Ingbert Mitte bei der Kommunalwahl im Juni, habe sich dazu bereits in der Vergangenheit ausführlich mit dem Schutzstatus der Anlage befasst. „Es müssen unbedingt Mittel investiert werden, um rund 50 einzeln in der Denkmalliste des Saarlandes aufgeführte Grabdenkmäler von Efeu und Wildwuchs freizuschneiden und angemessen zu sichern.“ Damit einhergehen könne auch „die bisher noch nicht geleistete Schutzgutpräzisierung“, so das FDP-Mitglied. Auch wenn eine Aufarbeitung der Grabsteine aufgrund fehlender Steinmetze und Gelder laut Stadtverwaltung nicht in einem Zug erfolgen könne, waren sich alle einig, dass gerade der Efeubewuchs starke Schäden und Instabilität verursache. Hier könnte auch durch ein von der Stadt initiiertes bürgerliches Engagement oder die Einbindung von Schulklassen hilfreich sein, um Fortschritte bei der Bewahrung dieses Denkmal-Ensembles zu erreichen.