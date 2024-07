St. Ingberter helfen im Senegal Unterstützung für Schulen im Senegal

Der Vorsitzende des Vereins steht in regelmäßigem E-Mail-Kontakt mit einem Vertreter in N’Diaganiao. So werden mögliche Projekte besprochen, Kostenvoranschläge eingereicht und Zahlungsnachweise übermittelt. Die Projekte werden nicht zu 100 Prozent vom Verein finanziert, die Begünstigten müssen ebenfalls einen Eigenanteil leisten.