Senioren-Betreuung in St. Ingbert : Tagespflege kämpft um ihre Kundschaft

St Ingbert Normalität nach zwei Krisenjahren? Davon sind Einrichtungen in Rohrbach und St. Ingbert weit entfernt. Bei der Frage um die Ursachen gibt es unterschiedliche Erklärungen.

Zwei Jahre Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben vieles verändert. Zu spüren bekommt das jeder auf seine Weise. Auch in der tageweisen Betreuung alter Menschen herrscht derzeit einiges an Unsicherheit in der Stadt St. Ingbert. So weisen das private Unternehmen Pflegedienste Bleif in Rohrbach und das St. Ingberter Caritas-Altenzentrum St. Barbara auf freie Plätze in ihrem Angebot hin. Bei der Ursachenforschung gibt es allerdings unterschiedliche Einschätzungen. Rainer Bleif, Geschäftsführer des Rohrbacher Unternehmens, ist sich sicher: „Der Bedarf ist sehr groß.“ Allerdings seien die Rahmenbedingungen derzeit für die Anbieter ausgesprochen schwierig. Der Corona-Rettungsschirm, für den er sehr dankbar war, sei am 1. Juli ausgelaufen. Was im Herbst bei einer nächsten Infektionswelle geschehe, bleibe abzuwarten. Abgesehen von diesen Problemen wüssten viele Menschen gar nicht, wie günstig das Angebot tatsächlich sei. Die Caritas-Pressestelle hat einen anderen Blick auf die Lage. Pressesprecherin Melanie Müller von Klingspor: „Die aktuellen freien Plätze entstehen aus Schwankungen, die es in Tagespflegen immer wieder gibt.“ Von März 2020 bis September 2021 habe der Träger die Tagespflege als Vorsichtsmaßnahme in der Corona-Pandemie geschlossen, seitdem könne Corona aber nicht für die Schwankungen bei der Nachfrage verantwortlich gemacht werden. Mit der Wiedereröffnung sei die Anfrage wieder gestiegen, es kamen auch Gäste, die vor Corona regelmäßig da waren. Müller von Klingspor: „Wir hören leider häufiger, dass es in St. Ingbert nicht bekannt ist, dass wir eine Tagespflege haben.“