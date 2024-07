Freie Fahrt in St. Ingbert Wieder freie Fahrt in der Ensheimer Straße

In den vergangenen beiden Wochen erneuerte ein Bauunternehmen die Straßenbeläge mehrerer Fahrbahnen in St. Ingbert-Mitte. Seit vergangenen Freitag (26. Juli) ist mit der Ensheimer Straße eine wichtige Verkehrsachse wieder frei befahrbar. Neu asphaltiert wurden Bereiche in der Lauerswiese, Rentamtstraße, Wiesenstraße sowie Betzentalstrasse. Die Bauarbeiten waren nach Angaben der Stadtverwaltung dringend notwendig, um eine Komplettsperrung im nächsten Winter zu verhindern. Durch den letzten nassen Winter kam es vermehrt zu Schlaglöchern und Rissen in den Straßen.