Stampesse Rohrbach : Tolle Tänze und prickelnde Erotik

Rohrbach Rund 950 Besucherinnen jubelten dem Programm der Frauensitzung der „Stampesse“ zu.

Was ist die Steigerung von Spektakel? Richtig, Stampesse. Zumindest legt das der Besuch der 20. Frauensitzung nahe, die in der Rohrbachhalle über die Bühne ging. Dazu hatte der Rohrbacher Carneval-Verein „Die Stampesse“ sich wieder so einiges einfallen lassen, um die Frauenherzen zum Schwingen und Springen zu bringen. Männer waren an dem Abend übrigens tatsächlich nur auf der Bühne erlaubt.