Fußball-Hallenmasters der Frauen Gefeiert wird am Ende sowieso

„Beim Masters mit dabei sein zu dürfen, ist immer wieder etwas Besonderes. Das ändert sich auch mit meinen mittlerweile 39 Jahren nicht“, sagt Diana Fröhlich. Die Spielertrainerin des Fußball-Verbandsligisten FC Bierbach nimmt an diesem Sonntag ab 13 Uhr mit ihrer Mannschaft am Frauen-Masters des Saarländischen Fußball-Verbandes in der Multifunktionshalle am Saarbrücker Sportcampus Saar teil. 2013 war Fröhlich schon einmal mit Bierbach beim Endturnier gestartet – bei der bis dato einzigen Teilnahme des Clubs. „2019 habe ich mit dem SV Oberwürzbach am Masters teilgenommen. Ich war aber noch nie im Halbfinale, von daher hätte ich nichts dagegen, wenn es diesmal klappt“, sagt die Spielertrainerin.