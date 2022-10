Kabarett in St. Ingbert : Frauenkabarett spielte für das Treff em Gässje

Das Homburger Frauenkabarett griff unter anderem als „Alte Damen-Runde“ aktuelle Themen auf und verpackte sie in bekannte Volkslieder. Foto: Cornelia Jung

St Ingbert Die Benefizveranstaltung fand in der ausverkauften Stadthalle statt. Lohn der Akteure waren Standing Ovations.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cornelia Jung

Es hatte uns alle erwischt und fest im Griff - das Corona-Virus. Folge war neben vielen anderen Einschränkungen eine veranstaltungsfreie Zeit. Diese betraf natürlich auch das Homburger Frauenkabarett, das mit seinem 2020 aktuellen Programm „Aber komisch ist das schon“ ebenfalls mitten aus dem kulturellen Leben gerissen worden war. Und dabei ist es doch gerade in einer solchen Sparte wichtig, mit den Themen up to date zu sein. Nun spielten die fünf Frauen eine aktualisierte Variante auf der Stadthallen-Bühne.

Auf dieser eröffnete Mathias Schappert, stellvertretender Leiter des Caritas-Zentrum Saarpfalz, die Freitagabend-Veranstaltung, deren Erlös dem Treff em Gässje zugute kommt. „Wir hätten Sie gern schon vor zwei Jahren hier begrüßt, doch leider musste wir den Abend absagen“, sagte er ans Publikum gerichtet, „Nun könnten wir darüber reden, was in dieser Zeit alles schlecht war. Doch sie hat uns auch Mut gemacht. Corona war jung, und wir waren alle zuhause. Das funktioniert aber nicht, wenn man kein Zuhause hat und Hilfe braucht. Da haben wir überlegt, was wir für diese Menschen tun können, und die Initiative ,St. Ingbert hilft‘ entstand. Gerade in dieser Krise rückten wir zusammen und haben gesehen wie wir diese bewältigen können. Doch die nächste Krise steht schon vor der Tür und mit Ihrem Kommen ermöglichen Sie, dass wir Menschen, die Hilfe brauchen, unkompliziert und unbürokratisch helfen können.“ Diese Unterstützung von rund 5500 Euro aus dem Kartenverkauf kommt also ohne Umwege dort an, wo sie benötigt wird. Durch den Erwerb der Karten war der erste Schritt der „Hilfsmaßnahme“ schon getan und durch den Einsatz der Lachmuskeln hatte auch der zahlende Besucher seinen Benefit.