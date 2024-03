Frauenkabarett in St. Ingbert Ein komischer Volltreffer zum Weltfrauentag

„Ich weiß nicht, ob in der siebten, achten oder zehnten Auflage, aber mit Sicherheit nicht das letzte Mal“, so Mathias Schappert bei der Begrüßung vor ausverkauftem Saal. 856 Gäste kamen, um sich die Hände heiß zu klatschen und die Lachmuskeln zu trainieren. Den „Treffer in der Nachspielzeit“, so der Name des Programms, erzielten die fünf Kabarettistinnen mit jeder Episode. Das „best of“ traf den Nerv des Publikums, das die Wandelbarkeit, den Ideenreichtum, die schiere Energie der Ladies auf der Bühne frenetisch feierte. Bei den Gedichten, Raps, Gesängen und Schlagabtauschen spielte sich die Fünfer-Mannschaft, die seit 23 Jahren in dieser Besetzung spielt, die Bälle nur so zu. „Hello again, wir wollen Ihnen ans Zwerchfell geh‘n oder sonst ein Organ (…) hello again, Sie sollen das Beste von allem seh`n“, so der musikalisch verpackte Wunsch ans Publikum. Und die „Fans und Faninnen“ ließen sich auf der humoresken Welle mitreißen. Selbst die unterrepräsentierten Männer im Zuschauerraum amüsierten sich köstlich. Das Leben ist einfach besser (v)erträglich, wenn man Tragik mit Komik sieht – dafür steht das HFK mit seinem Namen. Dabei solle man das Wort „Nachspielzeit“, das im Programmtitel vorkomme, mal ausnahmsweise nicht auf das runde Leder beziehen, sondern als das, was es ist: „Die Zeit nach dem Spiel, wenn die eigentliche Zeit zu Ende ist. Wir spielen nach, was wir früher schon mal vorgespielt haben. (…) Sollte Ihnen etwas neu vorkommen, dann kann das durchaus sein. Das wird für Sie aber definitiv kein Nachspiel sein.“ Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt der Wortakrobatik, weil man gar nicht so schnell hören konnte wie da gereimt wurde.