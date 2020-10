KfD St. Ingbert : Frauengebetskette am Montag in der Alten Kirche

Frauengebetskette am Montag in der Alten Kirche

St. Ingbert In der St. Ingberter Alten Kirche findet zum Monat der Weltmission am Montag, 26. Oktober, um 18 Uhr eine Frauengebetskette mit dem Thema „Friede sei mit dir!“ statt. Die Frauengebetskette ist eine Wort-Gottes-Feier, die von der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd), dem Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB) und der Aktion „Missio“ jedes Jahr zusammengestellt wird.

Sie heißt deshalb „Frauengebetskette“, weil sich Frauen jedes Jahr im Oktober - dem Monat der Weltmission - zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten zusammenfinden, um zu beten. Die Frauengebetskette zum Monat der Weltmission 2020 thematisiert angesichts der Covid-19-Pandemie die Sehnsucht nach Frieden und Zusammenhalt. Besonders in den Ländern der Sahelregion leiden die Menschen seit langem unter Armut, Dürre und islamistischem Terror. Jetzt kommt noch die Corona-Pandemie hinzu. Stärker noch als die Angst vor dem Virus ist die Angst vor den Auswirkungen in Form von Hungersnöten.