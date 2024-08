Feuerwehr St. Ingbert Frau stürzt am Stiefel in Steilhang: Feuerwehr im Rettungseinsatz

Am Mittwochabend stürzte gegen 21 Uhr eine Wanderin auf einem Weg unterhalb des Stiefels in einen Steilhang. Sie verletzte sich so schwer, dass sie nicht mehr laufen konnte. Rettungsdienst und Feuerwehr starteten eine aufwendige Rettungsaktion bei hohen Temperaturen. Mit dem wendigen UTV (Utility Task Vehicle, ein Fahrzeug für den Einsatz in unwegsamem Gelände) brachte die Feuerwehr das Rettungsdienstpersonal, Absturzsicherungsmaterial und eine Schleifkorbtrage in die Nähe des Unglücksortes. Den etwa 200 Meter langen Weg zur Absturzstelle im Hang mussten die Retter mit Material zu Fuß zurücklegen. Da die Dunkelheit einsetzte, musste der Rettungsweg ausgeleuchtet werden. Während der Rettungsdienst die Patientin versorgte und für den Abtransport vorbereitete, bauten die Feuerwehrleute Sicherungsseile in den Hang ein. Danach wurde die Patientin in Begleitung eines Feuerwehrmannes in der Schleifkorbtrage nach unten abgeseilt. Mit dem UTV brachten die Helfer die Patientin an den Rettungswagen. Der Rettungsdienst brachte die verletzte Person in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die aufwendige Rettung dauerte rund eine Stunde. 17 Feuerwehrleute mit vier Einsatzfahrzeugen und ein Rettungswagen waren im Einsatz.