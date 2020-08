Polizei St. Ingbert sucht Zeugen : Frau spuckt zwei andere Frauen im Stadtpark an

Foto: dpa/Carsten Rehder

St. Ingbert In der Gustav-Clauss-Anlage wurden am Donnerstagabend, 20. August, gegen 20 Uhr zwei junge Frauen von einer unbekannten Frau angespuckt. Die beiden Geschädigten, 30 und 27 Jahre alt, hielten sich auf einer der Liege- und Ruhebänke in der Gustav-Clauss-Anlage auf, nahe dem Rohrbach.

Grundlos trat eine als etwa 35 Jahre alt beschriebene Frau hinter die beiden Frauen und spuckte der einen gegen die Brust. Dabei wurde auch die andere Frau mit Speichel bespritzt. Anschließend entfernte sich die Täterin zusammen mit ihrem Begleiter weiter in die Gustav-Clauss-Anlage. Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen die Corona-Pandemie-Verordnung und wegen Beleidigung.