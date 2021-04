Diese St. Ingberterin frisiert die Leute seit mehr als 50 Jahren : Frisuren kamen und gingen - Uschi Jung blieb

Friseurmeisterin Uschi Jung in ihrem Salon in St. Ingbert. Foto: BeckerBredel

St Ingbert Die 66-jährige Haar-Stylistin „von der Schmelz“ hat in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Modetrends mitgemacht.

Gerade läuft eine Serie im deutschen Fernsehen: „Ku’damm 63“. Und schon stellt sie sich bei vielen Zuschauern ein: die Erinnerung. Die Erinnerung an die 1960er Jahre. Der Zeitgeist, die Mode und – die Frisuren. Das trifft sich gut. Denn wir hatten neulich eine fröhliche wie aufschlussreiche Begegnung mit Uschi Jung aus St. Ingbert. Adlig sei sie und lacht, denn sie stammt „von der Schmelz“. 1969, also vor 52 Jahren, begann sie ihre Lehre im Friseurhandwerk, seit vielen Jahren ist sie selbstständig. Und mittlerweile geht sie solo zu Werke – in ihrem schicken, geräumigen Wohnhaus in der Helmut-Becker-Straße.