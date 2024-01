St. Ingberter Unterstützer für Philippinen Ein streitbarer Helfer macht Ausverkauf

Seit 1989 gibt es den Freundeskreis, seit 1989 stehe er auf dem St. Ingberter Wochenmarkt und verkaufe Produkte, die in Hilfsprojekte fließen, sagt Berwanger. Auf den Philippinen, erzählt er, war er 165 Mal. Über die Jahre hatte er hier und da in der Mittelstadt Läden, verkaufte auch mit kommerziellem Interesse. Beide Bereiche seien strikt voneinander getrennt. Er sei eine Händler-Seele, betont Franz-Josef Berwanger. Und habe ganz in diesem Sinne auch einen Kontrakt mit dem lieben Gott: „Ich kann nicht erwarten, dass es mir gutgeht, wenn ich es anderen nicht gutgehen lasse. Ich spiele im 49. Jahr Orgel in Blieskastel, das 50. Jahr möchte ich mindestens voll machen.“ Auch das eine Seite des St. Ingberters: die Kirchenmusik. Das Orgelspiel habe er 1970 in Rentrisch begonnen. Einen Schlag an seinem Instrument zu bekommen und so sein irdisches Dasein zu beenden, würde ihm gefallen. Berwanger: „Dann können die Leute sagen, so wie er gelebt hat, so ist er auch abgetreten, mit Palaver.“