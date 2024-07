Stadtwald-Inventur Welcher Baum dem Förster in St. Ingbert so richtig am Herzen liegt

Michael Weber ist voller Begeisterung: „Wir haben die Elsbeere, wir haben die Vogelbeere. Wir haben die Eiche, die Kiefer, die Birke, einen Kirschbaum. Da hinten wächst eine Douglasie. Und irgendwo da drin sind sicher auch Buchen.“ Einen guten Hektar noch sehr jungen Wald nimmt der Förster an diesem sonnigen Nachmittag in der Au nahe Rohrbach in Augenschein und zeigt, was dort alles in die Höhe schießt. Dicht zugewachsen ist die gut ein Hektar große Fläche an dem frisch mit Schotter und Sand aufgebauten Waldweg bei St. Ingbert. Zehn Jahre jung ist das aufgeforstete Stück Wald. Die Bäume schon mehrere Meter hoch, die Stämme aber noch dünn, viele nur so dick wie zwei Finger. Er sei stolz auf diese kleine Fläche, sagt Weber.