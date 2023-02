St Ingbert : Die Sozialstation braucht Pflegevereine

Die Ökumenische Sozialstation St. Ingbert, Blies- und Mandelbachtal versorgt in ihrem Einzugsgebiet mehr als 400 Menschen. Unterstützung bekommt sie vom Förderverein und seinem Vorsitzenden Erwin Lück (links), dem zweiten Vorsitzenden Otmar Gros (rechts). Der Förderverein hat jüngst eine Spende vom Lions-Club Blieskastel erhalten, die Präsident Wolfgang Brünnler (Mitte) überreichte. Foto: Michael Beer

St Ingbert Die Ökumenische Sozialstation St. Ingbert, Blies- und Mandelbachtal betreut mehr als 400 Menschen. Was den gemeinnützigen Betrieb so besonders macht.

Zeit ist Geld, heißt es. Geld kann aber auch für Zeit sorgen. Wertvolle Zeit, die denen zugutekommt, die sie dringend brauchen. Der Förderverein der Ökumenischen Sozialstation St. Ingbert, Blies- und Mandelbachtal hat jüngst einen Scheck über 1650 Euro bekommen. Das Geld stammt vom Lions-Club Blieskastel, der sich aufgelöst und sein restliches Vereinsvermögen an soziale Einrichtungen verteilt hat.

Mit der Summe hat die Ökumenische Sozialstation einen Rollstuhl und zwei Pflegesessel angeschafft. Die Gegenstände sind für die Tagespflege der gemeinnützigen Einrichtung bestimmt. Mit solchen Spenden, auch wenn es keine überbordend großen Summen sind, und den Mitgliedsbeiträgen, die der Förderverein erhält und die im Jahr immerhin ein Budget von rund 40 000 Euro schaffen, könne die Sozialstation viel Gutes tun, erläutert Erwin Lück, der Vorsitzende des Fördervereins. Und damit nicht nur für bessere Ausstattung, sondern eben auch für mehr Zeit sorgen. Indem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie er ausführt, nicht im allzu engen Korsett des Pflegealltags jede Handreichung mit Blick auf die Uhr absolvieren müssen, sondern auf Bedürfnisse eingehen, wo sie gerade auftauchen.

All dies berichtet Erwin Lück bei einem Treffen in St. Ingbert. Zum Gespräch mitgebracht hat er seinen Stellvertreter Otmar Gros. Und Wolfgang Brünnler, den letzten Präsidenten der Blieskasteler Lions, der bei dieser Gelegenheit nicht nur seine Verbundenheit zur Sozialstation und ihrem Förderverein dokumentiert, sondern auch in wenigen Worten das Ende des Clubs erläutert. Die Alterspyramide, führt er aus, habe nicht mehr gestimmt. Die Lions als Interessensgemeinschaft, die an vielerlei Stellen helfen wolle, habe dem Tribut gezollt. Und den Blieskasteler Club aufgelöst.

Die Sozialstation hat davon profitiert. Neben kleineren Spenden, die es nach Lücks Worten „von Zeit zu Zeit“ für die ökumenische Einrichtung gebe, ist das Geld der Träger des Fördervereins die entscheidende Größe für die Arbeit. Träger sind die sechs katholischen Großpfarreien im Einzugsgebiet, die zwölf evangelischen Kirchengemeinden und die 15 Krankenpflegevereine im Bereich St. Ingbert, Blies- und Mandelbachtal. Die Sozialstation möchte kranke, alte und behinderte Menschen versorgen, insbesondere in der Haus- und Familienpflege. Lück betont, Religionszugehörigkeit und Herkunft spielten dabei keine Rolle. In den Krankenpflegevereinen sind rund 1600 Mitglieder registriert. Mit einem kleinen Jahresbetrag helfen auch sie bei der Finanzierung der Aufgaben.

Vereine haben es dieser Tage nicht unbedingt leicht. Wie bei den Lions ist allein die Frage, wer sich ehrenamtlich engagieren möchte, nicht immer leicht zu beantworten. Mit Lück und Gros, 74 und 70 Jahre alt, sind auch im Förderverein der Sozialstation durchaus reifere Jahrgänge auf der Kommandobrücke. Erwin Lück erläutert, ein wichtiges Augenmerk in der Vorstandsarbeit sei es derzeit, den gesicherten Fortbestand der Krankenpflegevereine zu gewährleisten. „Viele sind der Ansicht, dass alle anfallenden Pflegekosten durch die Pflegeversicherung übernommen werden. Dies trifft nicht zu“, sagt der Vorsitzende. Die Pflegeversicherung sei eine Art „Teilkasko mit Selbstbeteiligung“: Wer im Krankenpflegeverein ist, bekommt im Bedarfsfall Unterstützung. Lück: „Alle Mitglieder tragen als Gemeinschaft zum weiteren, finanziell gesicherten Bestand der Ökumenischen Sozialstation bei.“ Dies sei eine Rückversicherung für sich selbst und zugleich Solidarität mit kranken, schwachen, einsamen und alten Menschen. Die Vereine sozusagen wetterfest zu machen, ist eine Zukunftsaufgabe.

Die Ökumenische Sozialstation blickt schon auf über 40 Jahre zurück. 1981 gründeten sozial engagierte Menschen die Sozialstation beider christlicher Konfessionen in Blieskastel. Im Jahr darauf folgte die Schwester-Einrichtung in der Mittelstadt. 2009 wurde daraus die „Sozialstation St. Ingbert – Blies- und Mandelbachtal. Sie hat ein beachtliches Einzugsgebiet, in dem rund 73 000 Menschen leben, von denen aktuell 442 Patientinnen und Patienten ambulante Betreuung in Anspruch nehmen. Die meisten davon in St. Ingbert mit 250 Menschen. Gefolgt von Blieskastel mit 106 Menschen, Gersheim 66 und Mandelbachtal 20.

Die 65 beschäftigten Frauen und Männer arbeiten 365 Tage im Jahr an 44 Orten rund um die Uhr. Ihre Arbeit: häusliche Krankenpflege, ergänzende Dienste, Erledigung von Belangen der Hauswirtschaft, Beaufsichtigung und Betreuung, Vermittlung ergänzender Dienste. Alles in allem legen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den 22 Fahrzeugen der Sozialstation rund 320 000 Kilometer im Jahr zurück, wie Lück berichtet. Immerhin eine Wegstrecke achtmal um die Erde.