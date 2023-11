Kita Herz Jesu Hassel Ein junger Zauberkünstler verblüfft die Kita-Kinder mit seinen Tricks

Hassel · So manche Kita kann sich freuen, dass es Fördervereine gibt, in denen sich Eltern engagieren und für zusätzliche Angebote sorgen. In der Kita Herz Jesu in Hassel sorgten kürzlich Carolin Dierstein, Katja Schütz und Christian Schwarz von deren Förderverein für mehrere Extras.

03.11.2023, 13:49 Uhr

Jonny P Magic, mit bürgerlichem Namen Jan Lukas Sander, trat in der Kita Herz Jesu auf. Foto: Christa Strobel