Neuer Stadtpressesprecher Florian Jung : Das neue Sprachrohr von St. Ingbert

Der neue Pressesprecher Florian Jung vor dem Rathaus in St. Ingbert. Foto: Stefan Bohlander

St. Ingbert Seit April hat St. Ingbert einen neuen Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation. Mit Erfahrungen von Bundes- und Feuerwehr ist Florian Jung bestens vorbereitet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Bohlander

Zu seinen ersten Amtshandlungen gehörten die Absagen so ziemlich aller Veranstaltungen in St. Ingbert. „Das ist im Moment die große Aufgabe“, sagt Florian Jung bedauernd. Seit dem 6. April ist er der Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation der Stadt St. Ingbert. Zudem ist er der Pressesprecher der Mittelstadt und wird wohl in absehbarer Zeit auch einer der beiden Geschäftsführer der Stadtmarketing gGmbH werden. Das Absagen ist natürlich den Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus geschuldet. Und doch blutet dem 33-Jährigen in gewisser Weise das Herz, da er selbst aus der Branche kommt.

Nach seinem Dualen Studium der Betriebswirtschaftslehre an der ASW Berufsakademie Saarland baute er als Selbstständiger mehrere Firmen auf, die unter anderem Veranstaltungen betreuten. So etwa ein Personaldienstleistungsunternehmen, durch das Mitarbeiter für Events aller möglichen Größen vermittelt wurden, unter anderem für die Saarmesse oder für Konzerte in der Saarlandhalle. Hinzu kommen Unternehmen für Ärztevermittlung und für Catering mit Schwerpunkt auf Lieferung von Flammkuchen.

Einen großen Einfluss auf sein Leben sollte seine Bundeswehr-Zeit haben. Denn der Reservestabsoffizier wurde 2013 zum stellvertretenden Pressesprecher des Landeskommandos in Saarlouis beordert. „In dieser Zeit habe ich Geschmack am Pressegeschäft gefunden“, betont Jung. Zudem bekleidete er ab 2017 das Amt des Pressesprechers der Freiwilligen Feuerwehr St. Ingbert. „Dort habe ich viel über Krisenarbeit gelernt“, so der gebürtige St. Ingberter, der mit seiner Partnerin und den zwei gemeinsamen Kindern in St. Arnual wohnt.