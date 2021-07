Flohmarkt in St. Ingbert : Flohmarkt für arme Familien in Sri Lanka

St Ingbert Am Samstag, 3. Juli, von 8 Uhr bis etwa 15 Uhr, findet gegenüber der Engelbertskirche in der St. Ingberter Fußgängerzone wieder ein Flohmarkt für das Sri-Lanka-Projekt von Heinrich Wellner statt.

Der Erlös des Flohmarktes ist bestimmt für den Bau von Häusern für Familien, die in ärmlichen Palmhütten leben und aus eigener Kraft niemals die Chance haben, in einem halbwegs wetterfesten Haus zu leben. Die Organisation des Flohmarktes hat schon seit zwei Jahren Beate Wellner übernommen, die Schwiegertochter von Heinrich Wellner. Angeboten werden Haushaltswaren, Spielsachen für Kinder, Kristallartikel, Blumenvasen, Modeschmuck und vieles mehr.

Den Modeschmuck der nicht auf dem Flohmarkt verkauft wird, nimmt Heinrich Wellner mit nach Sri-Lanka und verteilt diesen bei Hausübergaben und auch im Behindertenheim in Kattugurunda. Interessierte können sich am Flohmarktstand informieren oder auch ein Tagebuch abholen, das Heinrich Wellner jedes Jahr schreibt.

Im vergangenen Jahr konnte er wegen Corona nicht nach Sri-Lanka fliegen, war aber 2019 zwei mal in Sri-Lanka und konnte in dieser Zeit einmal zehn und einmal zwölf Häuser bauen lassen und an bedürftige Familien übergeben. Außerdem konnte er 700 kg Lebensmittel, Reis, Linsen, Zucker im Behindertenheim und an bedürftige Familien verteilen. Insgesamt wurden seit 2004 225Häuser gebaut und übergeben. Sein Flugticket für dieses Jahr hat Heinrich Wellner schon im Januar gekauft, und er hofft, dass er im Herbst dieses Jahres wieder nach Sri-Lanka fliegen kann.