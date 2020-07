Kneippverein St. Ingbert : Fit und vital mit Kursen des Kneippvereins

St. Ingbert In St. Ingbert sind Laufen, Nordic Walken, Wandern und Radfahren im Outdoor-Programm.

Nach den Corona-Lockerungen nimmt auch das Programm „Fit & Vital– ein Leben lang“ des Saarländischen Turnerbundes (STB) wieder Fahrt auf. Im Saarpfalz-Kreis bietet der Kneipp-Verein St. Ingbert als einer der Kooperationsvereine ab sofort vielseitige Bewegungsprogramme zum Mitmachen, Kennenlernen und Ausprobieren an. „Für viele Vereinsmitglieder war die Zeit der Ausgangsbeschränkungen eine große soziale Herausforderung. Den Menschen fehlten die regelmäßigen Übungsstunden ganz besonders. Wir machen hier nicht nur etwas für unsere Fitness, sondern wir pflegen auch das Miteinander, das Eingebunden sein in die Gruppe. Das ist für die Gesundheit mindestens genauso wichtig wie die Bewegung“, so Giovanna Karle, Fit & Vital-Projektleiterin. Damit die Bewegungsprogramme in den Vereinen starten konnten, haben die Vereinsvorsitzende und Übungsleiter in den vergangenen Wochen unter Berücksichtigung der allgemeinen Corona-Regeln verantwortungsvoll ihre Konzepte erarbeitet.