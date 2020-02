Firma Voit St. Ingbert : 12 525 Euro für die „Känguruh-Kinder“

St. Ingbert/Saarbrücken Mitarbeiter des St. Ingberter Unternehmens Voit spenden seit 23 Jahren an den Förderverein.

Ein Einsatz, der ohne viele treue Spender nicht möglich wäre. Dazu zählt vor allem die langjährige Unterstützung der Firma Voit Automotive in St. Ingbert. Geschäftsführer Hendrik Otterbach überreichte gemeinsam mit der Betriebsratsvorsitzenden Sandra Dellmann und Aufsichtsrats- und Betriebsratsmitglied Roland Marx einen Spendencheck in Höhe von 12 525 Euro an den Förderverein. Eine Investition, die in diesem Jahr die Anschaffung von zehn bequemen neuen Känguru-Stühlen in lebensfrohen Farben ermöglicht, ebenso wie von einer elektrischen, fein regulierbaren Pleurasaugdrainage, einer Babybadewanne, die den strengen hygienischen Anforderungen einer Intensivstation gerecht wird, dazu eine fahrbare Wickelauflage mit Heizstrahler sowie Tragetüchern für Eltern, denen das Geld für diese Anschaffung fehlt.