Ausstellung in St. Ingbert : Finissage im „Kunstraum doris t“

Künstlerin und Galeristin Doris Tabillion lädt am kommenden Samstag zur Finissage in ihren „Kunstraum doris t.“ in der St. Ingberter Rickertstraße ein. Foto: Brigitte Quack

St Ingbert Die Ausstellung „Verflochten…Der geteilte Blick“ bei Doris Tabillion war Corona-bedingt kaum zugänglich. Jetzt gibt es einen Abschluss.

„Besonders schlimm war es für die Künstler“, fasst Galeristin Doris Tabillion die letzten Monate zusammen. Denn kurz nach der Eröffnung der Gemeinschaftsausstellung „Verflochten…Der geteilte Blick“ musste sie die Galerie aufgrund der geltenden Corona-Regeln schließen. „Ich bin zwar irgendwie über die Runden gekommen, aber ewig wäre das auch nicht gegangen“, erzählt sie und dass sie nun auf einen schönen Abschluss hofft. „Weil die Menschen hungrig nach Kunst und Kultur sind und die Künstler so viel auf sich genommen haben“. Tabillion, die seit Oktober 2017 die Galerie im zweiten Stock des Eckhauses Kaiserstraße/Rickerstraße führt, kennt die Mühen, die mit der Ausrichtung einer Ausstellung verbunden sind. Denn schließlich ist sie selbst auch eine sehr kreative Frau, die malt und modelliert, Schmuck, wundersame Hüte und Kleidungsstücke kreiert. Demnächst wird sie selbst in ihrer Galerie die Hauptperson sein, wenn sie ihre neuesten Gemälde und Keramiken zeigen wird. „Ich habe die Corona-Zeit genutzt, Kontakte gepflegt und neue geknüpft, aber auch viel gemalt und Kurse besucht, soweit das möglich war.“ Ganz anders seien die neuen Werke, doch mehr will sie im Moment nicht verraten. Und es gehe ja erst einmal um die aktuelle Ausstellung, zu deren Finissage sie für kommenden Samstag einlädt.

Noch bis Ende nächster Woche sind die surrealen, fantasievollen Fotografien von Isolde Stein zu sehen. Diese imposanten, detailreich inszenierten Porträts, welche die Saarlouiser Fotografin immer wieder als momenthafte Stimmungen ausdrucksstark und mit viel Gefühl in Szene setzt. Daneben zeigt Gaetano Franzese einige seiner optimistisch-heiteren Gemälde und Objekte in unterschiedlichen, teils überraschenden Formaten. Seine Gemälde in Mischtechniken kommen beschwingt einher, sind teilweise mit Collagen durchsetzt und locker gefügt. Zeichnerisch hat der in Neapel geborene Tänzer, Regisseur und Theatermaler seinen Bildgründen stilisierte Frauenköpfe, Blumen, Engelflügel und Schriftzüge integriert, die seinem künstlerisch schwingenden Naturell Ausdruck verleihen. Last but not least runden die farbigen Stillleben-Fotografien seines in Barcelona lebenden Bruders Michele diese Ausstellung zu einer vielgestaltigen, sehenswerten Kunstschau ab.