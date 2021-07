Spendenübergabe in St. Ingbert : Finanzspritzen der Stadt helfen helfenden Verbänden

Christina Wieth und Birgit Schöndorf vom Sozialdienst übergaben an Ute Strullmeier und ihre Mitstreiterinnen (von rechts) vom St.Ingberter Kinderschutzbund einen Scheck über knapp 1700 Euro. Foto: Cornelia Jung

St Ingbert In jedem Jahr gewährt die Stadt Zuschüsse zur Förderung der Freien Wohlfahrtsverbände und der Sozialen Verbände. Stellvertretend für all diese wurde ein Scheck an den Kinderschutzbund übergeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cornelia Jung

Knapp 17 000 Euro sind viel Geld. Doch diese Summe relativiert sich, wenn neun Verbände von dieser Förderung der Stadt profitieren. Es wirkt wie ein Tropfen auf den heißen Stein angesichts der Anzahl der Hilfesuchenden, die diese unterschiedlichen Gruppen unterstützen. Und doch sind die 200 bis 7149,86 Euro, die an die einzelnen Antragsteller überwiesen werden, mehr als nur eine Geste. Gerade in Pandemiezeiten, in denen Spenden wegbrechen, aber die Arbeit trotzdem geleistet wird, ist dieser finanzielle Zuschuss ein Lichtblick. So für den Ortsverband St. Ingbert des Deutschen Kinderschutzbundes (KSB), an den von der Stadt St. Ingbert nicht zufällig der Scheck, symbolisch für alle Geförderten, überreicht wurde. „Ich freue mich sehr, heute an Euch den Scheck überreichen zu können und bedanke mich damit auch für Eure tolle Arbeit“, sagte Christina Wieth, Beauftragte des Oberbürgermeisters für Integration und Soziales. „Es gibt einen Grund dafür, dass die Auswahl auf Euch fiel. Wir wissen, dass Ihr in den vergangenen eineinhalb Jahren extrem unter Corona gelitten habt, aber die Nachfrage aus der Bevölkerung ebenfalls enorm ist. Deshalb hoffen wir, dass unserer symbolischen öffentlichen Übergabe noch andere Spenden folgen werden.“ Wieth bot bei Bedarf die Unterstützung der Stadt an und betonte die kurzen Wege, die schnelle Hilfe möglich machen.

Ute Strullmeier, Vorsitzende des ortsansässigen KSB, bedankte sich für diese Finanzspritze, die ihr Verband schon lange erhalte. 2006 hatte der Arbeitskreis Wohlfahrtspflege einen Verteilermodus erarbeitet, der seither im Sozialausschuss Anwendung findet. Bei den Berechnungen wird ein Fragebogen herangezogen, den die nutznießenden Gruppen im Vorfeld ausfüllen müssen.