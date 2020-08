Kino auf der Fidelisweise in St. Ingbert : Filmvergnügen auf der Fideliswiese

St. Ingbert Das Open-Air-Kino im St. Ingberter Süden bot ein besonderes Flair. Zumal Regisseur und Schauspieler des Film „Unter Tannen“ da waren.

Lange war unklar, ob eine Veranstaltung auf der Fideliswiese in diesem Jahr trotz Corona-Pandemie möglich sein würde. Open Air an der frischen Luft, das geht, entschieden die Mitglieder der Bürgerinitiative Fideliswiese und erstellten ein schlüssiges Hygienekonzept. Wie im vergangenen Jahr waren von den Besuchern eigene Sitzgelegenheiten mitzubringen. Die Einhaltung des Mindestabstands wurde über aufgesprühte Kreise sichergestellt. Schon lange vor Filmbeginn füllten sich die Kreise auf dem Bolzplatz. Viele Besucher hatten Decken, Stühle, Tische, Getränke und Essen mitgebracht und erfreuten sich an der gemütlichen Atmosphäre auf der Fideliswiese. In Zusammenarbeit mit der Kinowerkstatt St. Ingbert zeigte die Bürgerinitiative die saarländische Produktion „Unter Tannen – der Film“.