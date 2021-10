Bergkapelle St. Ingbert : „Fiesta Latina“ mit der Bergkapelle

St Ingbert Nach einer langen Durststrecke, in der sich die Bergkapelle St. Ingbert mit Open-Air-Konzerten über Wasser gehalten hat (die auch des Öfteren in besagtes Wasser fielen), sind nun wieder Veranstaltungen in Konzerthallen mit einem größeren Publikum möglich.

„Wie könnten wir unsere Freude darüber besser zum Ausdruck bringen als durch die lebensfrohe Musik Lateinamerikas? Wir haben die Chance gleich genutzt und ein erstes Konzert in der Stadthalle auf die Beine gestellt“, freut sich Reinhard Huy, der Vorsitzende des Vereins. Mit der „Fiesta Latina“ präsentiert die Bergkapelle am Sonntag, 24. Oktober, um 18 Uhr in der Stadthalle St. Ingbert ein Konzert voller Temperament und Lebensfreude von Kuba bis Brasilien, von Chile bis Puerto Rico. Dirigent Matthias Weißenauer: „Die Musik Lateinamerikas steckt voller Kontraste und fasziniert durch ihre Vielfältigkeit. Die mitreißenden Rhythmen der inoffiziellen Nationalhymnen Mexikos und Venezuelas, die Welthits von Carlos Santana sowie die der kubanischen Altmeister des „Buena Vista Social Club“, die ansteckende Fröhlichkeit der mexikanischen Mariachi, eine musikalische Umrundung des stürmischen Kap Hoorn - mehr Kontrast geht kaum.“ Als Solistin konnte Sängerin und Musical-Darstellerin Sue Lehmann gewonnen werden. Ob „Copacabana“, „Girl from Ipanema“ oder „Mas que nada“, die wandelbare Stimme der saarländischen Sängerin überschreitet mühelos alle Genres, und das Publikum darf gespannt sein, wieviel feuriges Temperament in ihr steckt.