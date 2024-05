Hochwasserlage in Mandlbachtal Intensiver Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Mandelbachtal bei Starkregenereignissen

Am Freitag wurden überwiegend überflutete Straßen, vollgelaufene Keller sowie Geröll auf Straßen bearbeitet. Ebenso mussten aufschwimmende Öltanks und ein Baugerüst gesichert werden. In Bebelsheim, Habkirchen und Bliesmengen-Bolchen wurden Tierrettungseinsätze durchgeführt. Probleme mit den Regenrückhaltebecken in Erfweiler-Ehlingen und Bebelsheim wurden ebenfalls erfolgreich gelöst. Insgesamt waren rund 150 Einsatzkräfte im Einsatz und verteilten 1.500 Sandsäcke. In einem unwegsamen Waldgebiet zwischen Oberwürzbach, Ommersheim und Heckendalheim wurde eine vermisste Frau mit Kind gesucht, unterstützt durch die Feuerwehr St. Ingbert und den Rettungshubschrauber Christoph 16. Beide wurde später unversehrt zuhause aufgefunden.