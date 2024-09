Als Trinkwasserverschmutzer bezeichnet Feuerwehrleute in St. Ingbert beschimpft – Innenminister Jost verurteilt Anschuldigungen aufs Schärfste

Am Donnerstag, 19. September 2024, kam es in einem elfstöckigen Hochhaus in der Albert-Weisgerber-Allee zu einem Brand. In einer Küche im achten Stock brach das Feuer gegen 11.40 Uhr aus. Die Bewohner des Gebäudes wurden über das Treppenhaus evakuiert – gemeldet sind in dem Haus rund 150 Personen. Bei dem Brand wurde ein Mann leicht verletzt.