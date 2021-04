Rohrbach : Bau des Feuerwehrgerätehauses liegt im Zeitplan

Rohrbach Die Rohrbacher Feuerwehr soll nächstes Jahr in ihr neues Gerätehaus umziehen. Bisher scheint das zu klappen.

Am zukünftigen Standort des Feuerwehrgerätehauses in Rohrbach laufen die Bauarbeiten. Darüber konnten sich die Verantwortlichen der Stadtverwaltung und der Feuerwehr bei einer Baubegehung vor Ort überzeugen. Wie die Stadt mitteilt, wurde das Untergeschoss des zweigeschossigen Neubaus in den letzten Wochen errichtet. Dort entstehen ein Sozialtrakt und Funktionsräume. Aktuell betonieren Arbeiter die Zwischendecke. Darauf wird das Erdgeschoss errichtet. Im Erdgeschoss sind zukünftig weitere Sozialräume sowie die Fahrzeughalle, die drei Feuerwehrfahrzeuge beherbergen kann, zu finden.