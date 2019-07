Unfallursache wird ermittelt : Feuerwehrfahrzeug aus St. Ingbert in Unfall verwickelt

Die A 5 bei Romrod im Vogelsbergkreis musste am Donnerstagabend nach zwei Verkehrsunfällen in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Foto: Philipp Weitzel

Romrod Ein Kommandowagen der Feuerwehr St. Ingbert war am Donnerstagabend in einen Unfall bei Romrod verwickelt.

Die A5 bei Romrod im Vogelsbergkreis musste am Donnerstagabend (11. Juli) nach zwei Verkehrsunfällen in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. In Richtung Frankfurt prallten zwei Autos und ein Feuerwehrfahrzeug aufeinander. In Richtung Kassel prallten ein Sattelzug, ein Kleinbus und ein Kleintransporter aufeinander.