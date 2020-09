Personenrettung und Autobrände : St. Ingberter Feuerwehren mussten mehrfach ausrücken

St. Ingbert Zwischen Dienstag und Mittwoch waren mehrere Löschbezirke der Feuerwehr in und um St. Ingbert im Einsatz. Unter anderem hatte ein Auto Feuer gefangen.

Die Feuerwehr in St. Ingbert musste seit Dienstagmittag zu mehreren Einsätzen ausrücken. Am frühen Vormittag fuhren Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr gegen 11.30 Uhr in die Marienstraße nach St. Ingbert und brachen eine Tür auf, um eine Person versorgen zu können, die einen medizinischen Notfall erlitten hatte. Der Einsatz wurde durch zwei große Hunde erschwert, die die Feuerwehrleute nicht in die Wohnung ließen. Um den Einsatz gefahrlos zu Ende bringen zu können, rückten Hundeführer der Polizei mit spezieller Schutzausrüstung an und fingen die Tiere ein. Danach konnten die Rettungskräfte die Person versorgen. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden, ist aber wohlauf.