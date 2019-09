Einsatz in Rohrbach : Gasgeruch in der Eckstraße alarmiert Feuerwehr und Polizei

Foto: dpa/Carsten Rehder

Rohrbach Ein 29-jähriger Anwohner hatte am Montag, 23. September, gegen 18.45 Uhr in der Eckstraße in-Rohrbach einen kurzzeitigen Gasgeruch festgestellt. Laut Feuerwehr alarmierte er daraufhin telefonisch die Feuerwehr im Gerätehaus in Rohrbach.

Dort waren glücklicherweise Einsatzkräfte vor Ort, die sofort ausrücken konnten. Zudem wurden die Löschbezirke Hassel und St. Ingbert-Mitte alarmiert, die mit drei Einsatzfahrzeugen an, begleitet durch die Polizei, in die Eckstraße ausrückte. Dort führten Messungen im Bereich der Anwesen rund um das Haus, in dem der 29-Jährige wohnt, durch. Messungen erfolgten auch durch einen Bediensteten der Stadtwerke St. Ingbert. Der Einsatz dauerte ca. 30 Minuten an. Im vorliegenden Fall blieb es nach Angaben der Polizei bei einer Fehlanzeige. Was der Ursprung für den kurzen Gasgeruch war, ist unbekannt. Eine Gefahr für die Anwohner bestand jedoch zu keiner Zeit.