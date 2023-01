Auto und Wohnwagen in St. Ingbert ausgebrannt : Feuerwehr verhindert Überspringen eines Feuers auf ein Wohnhaus

St Ingbert Am frühen Sonntagmorgen, 22. Januar, sind Feuerwehrleute des Löschbezirks Rentrisch gegen 4.40 Uhr zu unklarem Feuerwehrschein in die Saarbrücker Straße ausgerückt. Wie die Feuerwehr weiter mitteilt, brannte ein Auto in einer Hauseinfahrt.

Insgesamt, so schreibt die Wehr weiter, habe man ein unruhiges Wochenende verlebt. Nach dem Trafo-Brand am Freitagabend (siehe Text rechts) und einem Baumfall in der Dudweiler Straße, habe man die Auswirkungen des Schneefalls am Samstagmorgen beseitigt. Bäume und abgebrochene Äste in der Straße Zur Blecherdell in Rentrisch und in der Theodorstraße in St. Ingbert wurden dabei zerkleinert.