Feuerwehr St. Ingbert : Feuerwehr rückt zu Gluthaufen und umgestürzten Baum aus

Einen qualmenden Gluthaufen musste die Feuerwehr Oberwürzbach am Montagabend am Staffel ablöschen. Foto: Marco Schmeltzer

Oberwürzbach/St. Ingbert Zwei Einsätze meldet die St.Ingberter Feuerwehr seit Wochenbeginn. Die Freiwillige Feuerwehr Oberwürzbach rückte am Montagabend (25. Januar) zu einem kleinen Flächenbrand auf den Staffel aus. Auf einer noch leicht verschneiten Fläche von etwa vier Quadratmetern fanden die Einsatzkräfte einen qualmenden Gluthaufen vor.

Bei Rodungsarbeiten an der Landstraße 241 zwischen St. Ingbert und Spiesen stürzte am Dienstagmittag (26.Januar) ein Baum in eine Telefonleitung. Einsatzkräfte der Feuerwehr Rohrbach erkundeten die Einsatzstelle. Eine Gefahr stellten sie nicht fest. Die Polizei und die Telekom übernahmen das weitere Vorgehen.