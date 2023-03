Feuerwehr St. Ingbert Feuerwehr war in den vergangenen Tagen mehrmals gefordert

Auch am Donnerstag (9. März) forderten Einsätze die ehrenamtlichen Helfer. Zwei Haustüren öffneten sie für in Not geratene Menschen in St. Ingbert. Der Rettungsdienst versorgte im Anschluss die Personen. Am Abend lösten sich Dachziegel auf einem Gebäude in der Wiesenstraße. Über die Drehleiter bannten die Helfer die Gefahr. Nur wenig später brannte eine Maschine in einem Industriebetrieb in der Saarbrücker Straße. Der Brand war schnell unter Kontrolle gebracht.