Gefrorenes Eis noch zu dünn : Feuerwehr warnt vor Betreten von Eisflächen

St Ingbert Die eisigen Temperaturen der vergangenen Tage führten zum Zufrieren von Seen und Weihern in der Region. Da zu Wochenbeginn ein Wetterwechsel zu erwarten ist und es weitaus wärmer werden soll, warnt die Feuerwehr St. Ingbert aktuell vor dem Betreten von Eisflächen.

„Trotz der Minusgrade in den vergangenen Tagen sind viele Eisflächen zu dünn, um sie zu betreten. Spätestens mit den wärmeren Temperaturen in dieser Woche droht ein Einbruch“, warnt Florian Jung, Pressesprecher der Feuerwehr St. Ingbert. Auch der dauerhaft im Saarland herrschende Frost der vergangenen Tage garantiere nicht, dass die Eisdecken auf Seen, Weihern oder Flüssen tragfähig seien. Besonders Kinder würden vom glitzernden Eis angezogen und so zu unvorsichtigem Verhalten verleitet. Breche eine Person ein, erschlafften die Muskeln innerhalb weniger Minuten in dem rund vier Grad kalten Wasser. Der Körper erlahme. Die eingebrochene Person könne sich nicht mehr an der Oberfläche halten und tauche unter, heißt es in der Pressemitteilung weiter.